Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри

Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) прошли церемонию взвешивания перед очным поединком.

Боксеры показали разный вес. Усик весит 105.6 кг, в то время как вес Фьюри составил 118.8 кг. Британец перевесил украинца почти на 13 кг. По сравнению с предыдущим поединком против Даниэля Дюбуа вес Усика увеличился на 5.4 кг, это самый большой вес в карьере украинца.

Интересно, что у Фьюри он уменьшился на 7.8 кг. В последнем поединке против Фрэнсиса Нганну он весил 126.5 кг.

Напомним, бой состоится в ночь с субботы на воскресенье, 19 мая. Он станет главным событием боксерского вечера, организованного в Саудовской Аравии.