Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри
Как прошла церемония взвешивания
Фото: Твіттер
Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) прошли церемонию взвешивания перед очным поединком.
Боксеры показали разный вес. Усик весит 105.6 кг, в то время как вес Фьюри составил 118.8 кг. Британец перевесил украинца почти на 13 кг. По сравнению с предыдущим поединком против Даниэля Дюбуа вес Усика увеличился на 5.4 кг, это самый большой вес в карьере украинца.
Интересно, что у Фьюри он уменьшился на 7.8 кг. В последнем поединке против Фрэнсиса Нганну он весил 126.5 кг.
Напомним, бой состоится в ночь с субботы на воскресенье, 19 мая. Он станет главным событием боксерского вечера, организованного в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Есть вариант, при котором Кривбасс гарантированно попадет в группу еврокубков. Но это вредит перспективам Шахтера
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО