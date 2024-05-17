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Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри

Бокс

Как прошла церемония взвешивания

Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри

Фото: Твіттер

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Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) прошли церемонию взвешивания перед очным поединком.

Боксеры показали разный вес. Усик весит 105.6 кг, в то время как вес Фьюри составил 118.8 кг. Британец перевесил украинца почти на 13 кг. По сравнению с предыдущим поединком против Даниэля Дюбуа вес Усика увеличился на 5.4 кг, это самый большой вес в карьере украинца.

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Интересно, что у Фьюри он уменьшился на 7.8 кг. В последнем поединке против Фрэнсиса Нганну он весил 126.5 кг.

Напомним, бой состоится в ночь с субботы на воскресенье, 19 мая. Он станет главным событием боксерского вечера, организованного в Саудовской Аравии.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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