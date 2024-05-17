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Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время дуэли взглядов
Британец второй раз сорвал битву взглядов
Фото: Queensberry Promotions
17 мая состоялась традиционная дуэль взглядов чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.
Британец сначала толкнул украинского чемпиона, а затем устроил словесную перепалку.
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Напомним, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.
NO BACK DOWN.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2024
FOR THE ULTIMATE CROWN.
???? #FuryUsyk | MAY 18 12PM ET | https://t.co/spISUpN7zN pic.twitter.com/JvTlveNViO
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жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 23:44
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