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Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время дуэли взглядов

Бокс
Обновлено

Британец второй раз сорвал битву взглядов

Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время дуэли взглядов

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

17 мая состоялась традиционная дуэль взглядов чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Британец сначала толкнул украинского чемпиона, а затем устроил словесную перепалку.

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Напомним, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 23:44
Бокс это насилие и агрессия. Это плохо влияет на психику. Лучше бы эти два джентельмена выявили победителя за партией в шахматы или шашки не спеша попивая чашечку кофе. Прикиньте завтра такие выходят эти два спортсмена в перчатках и трусах на ринг и... садяцца за стол играть в шахматы Кстати у Усика второй разряд по шахматам и мат Фьюри был бы гарантирован на 20 ходу!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 23:44
Бокс это насилие и агрессия. Это плохо влияет на психику. Лучше бы эти два джентельмена выявили победителя за партией в шахматы или шашки не спеша попивая чашечку кофе. Прикиньте завтра такие выходят эти два спортсмена в перчатках и трусах на ринг и... садяцца за стол играть в шахматы Кстати у Усика второй разряд по шахматам и мат Фьюри был бы гарантирован на 20 ходу!
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Вarcelinius
17.05.2024 в 23:18
чует чмо цыганское, шо Усик его побьёт, чует...
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Вarcelinius
17.05.2024 в 23:17
фьюрик ведёт себя, как последнее чмо
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