Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время дуэли взглядов

Бокс это насилие и агрессия. Это плохо влияет на психику. Лучше бы эти два джентельмена выявили победителя за партией в шахматы или шашки не спеша попивая чашечку кофе. Прикиньте завтра такие выходят эти два спортсмена в перчатках и трусах на ринг и... садяцца за стол играть в шахматыКстати у Усика второй разряд по шахматам и мат Фьюри был бы гарантирован на 20 ходу!