Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время дуэли взглядов

17 мая состоялась традиционная дуэль взглядов чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Британец сначала толкнул украинского чемпиона, а затем устроил словесную перепалку.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

