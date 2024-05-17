Усик: Если я буду нервничать, то не одержу победу

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) прошли процедуру официального взвешивания накануне поединка за звание абсолютного чемпиона супертяжёлого веса.

После взвешивания украинец поделился планом на бой.

— Что вы сказали Тайсону Фьюри (во время битвы взглядов)?

— Не бойся. Я не оставлю тебя в покое. Завтра.

— Вы говорили, что в детстве вашим вдохновением был отец. Если бы он сейчас был здесь, в преддверии самого большого боя в вашей жизни, как вы думаете, какой бы совет он вам дал?

— Сын, ты можешь.

— Мы в 24 часах от самого большого боя в вашей жизни. Как вам удаётся оставаться настолько спокойным?

— Потому что это мой план. Если я буду нервничать, я не одержу победу.

— Ваше послание болельщикам во всём мире, и в особенности в вашей раздираемой войной Украине?

— Мои фаны! Я люблю вас! Увидимся завтра!