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Усик: Если я буду нервничать, то не одержу победу
Украинец высказался о предстоящем бое
Getty Images/Global Images Ukraine
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) прошли процедуру официального взвешивания накануне поединка за звание абсолютного чемпиона супертяжёлого веса.
После взвешивания украинец поделился планом на бой.
— Что вы сказали Тайсону Фьюри (во время битвы взглядов)?
— Не бойся. Я не оставлю тебя в покое. Завтра.
— Вы говорили, что в детстве вашим вдохновением был отец. Если бы он сейчас был здесь, в преддверии самого большого боя в вашей жизни, как вы думаете, какой бы совет он вам дал?
— Сын, ты можешь.
— Мы в 24 часах от самого большого боя в вашей жизни. Как вам удаётся оставаться настолько спокойным?
— Потому что это мой план. Если я буду нервничать, я не одержу победу.
— Ваше послание болельщикам во всём мире, и в особенности в вашей раздираемой войной Украине?
— Мои фаны! Я люблю вас! Увидимся завтра!
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