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Фьюри: Я нокаутирую этого маленького щенка
Британец высказался о предстоящем бое с Усиком
Фото: Твіттер
17 мая состоялась церемония взвешивания накануне поединка украинского чемпиона Александра Усика (21-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Тайсон Фьюри поделился планами на предстоящий бой:
"Я готов к рок-н-роллу и фейерверкам завтра ночью. Я нокаутирую этого маленького щенка. Я иду за его сердцем, мне плевать на его пояса. Я иду за его сердцем. И плевать на него и всю его команду".
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Эр-Рияде.
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