Фьюри: Я нокаутирую этого маленького щенка

17 мая состоялась церемония взвешивания накануне поединка украинского чемпиона Александра Усика (21-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Тайсон Фьюри поделился планами на предстоящий бой:

"Я готов к рок-н-роллу и фейерверкам завтра ночью. Я нокаутирую этого маленького щенка. Я иду за его сердцем, мне плевать на его пояса. Я иду за его сердцем. И плевать на него и всю его команду".

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Эр-Рияде.