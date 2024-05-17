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Обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс назвал дату возвращения в октагон

Бокс

Поединок запланирован на ноябрь

Обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс назвал дату возвращения в октагон

Фото: tengrinews.kz

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс сообщил дату своего возвращения в октагон.

"9 ноября, "Мэдисон Сквер Гарден". Я буду там, детка", — написал Джонс в своих социальных сетях.

Согласно официальному расписанию турниров UFC, 9 ноября состоится турнир UFC 308. Вероятно, следующим соперником Джона Джонса станет экс-обладатель чемпионского пояса в категории до 120 кг Стипе Миочич. Сам Джонс неоднократно заявлял, что именно с ним хочет провести следующий бой.

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