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Обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс назвал дату возвращения в октагон
Поединок запланирован на ноябрь
Фото: tengrinews.kz
Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс сообщил дату своего возвращения в октагон.
"9 ноября, "Мэдисон Сквер Гарден". Я буду там, детка", — написал Джонс в своих социальных сетях.
Согласно официальному расписанию турниров UFC, 9 ноября состоится турнир UFC 308. Вероятно, следующим соперником Джона Джонса станет экс-обладатель чемпионского пояса в категории до 120 кг Стипе Миочич. Сам Джонс неоднократно заявлял, что именно с ним хочет провести следующий бой.
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