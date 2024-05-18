Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уточнение: Усик показал меньший вес на церемонии взвешивания, чем было объявлено
Баффер совсем глухой стал
фото из свободных источников
17 мая состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Британский обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) показал на весах одни из самых маленьких цифр за свою карьеру – 118,8 килограммов. Когда на весы стал чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО), весы показали 223 фунта, а главный ринганонсер мира, легендарный Майкл Баффер ошибочно сказал 233 фунта.
Так что сложилось впечатление, что украинец добрал примерно 6 килограммов (105,9 кг) по сравнению со своим привычным весом. Однако после уточнения оказалось, что эта цифра намного меньше – 101,2 кг. Хотя и последний показатель – рекорд Александра в профессиональной карьере.
Популярное сейчас
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри
- Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время дуэли взглядов
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО