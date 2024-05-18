Уточнение: Усик показал меньший вес на церемонии взвешивания, чем было объявлено

17 мая состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Британский обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) показал на весах одни из самых маленьких цифр за свою карьеру – 118,8 килограммов. Когда на весы стал чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО), весы показали 223 фунта , а главный ринганонсер мира, легендарный Майкл Баффер ошибочно сказал 233 фунта .

Так что сложилось впечатление, что украинец добрал примерно 6 килограммов (105,9 кг) по сравнению со своим привычным весом. Однако после уточнения оказалось, что эта цифра намного меньше – 101,2 кг . Хотя и последний показатель – рекорд Александра в профессиональной карьере.