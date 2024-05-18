Беринчик прошел церемонию взвешивания перед чемпионским боем

Украинский легковес Денис Беринчик (18-0; 9 КО) уже завтра утром, 19 мая проведет главный поединок своей боксерской карьеры. Наш спортсмен выйдет на бой за титул чемпиона мира по версии WBO против Эммануэля Наваррете (38-1-1; 31 КО).

Перед стартом поединка бойцы прошли традиционную церемонию взвешивания. Под Беринчиком весы показали 61,1 килограмма , в то время как его оппонент оказался немного тяжелее – 61,2 килограмма .