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"Его не пугали более габаритные соперники в ринге". Маркевич – об Усике

Бокс

Тренер Карпат оценил предстоящий бой

"Его не пугали более габаритные соперники в ринге". Маркевич – об Усике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"После футбола одним из моих самых любимых видов спорта является бокс. И большая заслуга в этом запомнившегося выдающимися успехами на любительском ринге Александра Усика, а в последние годы – и среди профессионалов. Я стараюсь не пропускать телетрансляцию боев с участием украинца. Буду болеть за Усика и завтра. Что в нем импонирует? То, что Усик слов на ветер не бросает. И речь идет не только о боксе. Ведь немногие верили, что состоится его дебют в футбольном «Полесье», а Александр доказал, что он чужого места не занимал. Его не пугали более габаритные соперники в ринге, он просто очень много работал над тем, чтобы нивелировать их «козыри» благодаря подвижности, умению изменять ритм и характер поединка.

Потому что всегда был заточен на максимальный результат, четко следовал указаниям наставников, терпел в трудные моменты. Справедливости ради следует сказать, что таких эпизодов в блестящей карьере Усика было мало. Потому что Александр всегда пытался быть хозяином на ринге. Благодаря отточенной технике, скорости рук и ног был эффективен как на дистанции, так и в ближнем бою. Но на профи-ринге таких мощных визави, как Фьюри, у Усика еще не было. Однако, я думаю, что украинец победит и станет абсолютным чемпионом. Лучшим из лучших", — сказал Маркевич.

Напомним, сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию боя.

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Мирон Маркевич Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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