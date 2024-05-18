Усик встретился с украинскими военными перед поединком против Фьюри. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) перед поединком против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) встретился с украинскими военными. Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Текстовая трансляция Усик-Фьюри

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