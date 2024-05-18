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Ленокс Льюис дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Бокс
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Ленокс Льюис дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, британец Леннокс Льюис дал прогноз на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует ВВС:

Текстовая трансляция Усик-Фьюри

Анонс и прогноз поединка Усик-Фьюри

"Я думаю, что Тайсон выигрет по очкам этот бой. Он больше, у него более длинные руки и отличная техника. Мы увидим поединок выдающихся боксеров. Фьюри провел отличную работу после боя с Нганну, это мы можем увидеть по его телу. Считаю, что первые раунды будут похожи на шахматный матч, а уже в середине поединка оба боксера откроются и начнут активнее двигаться" – сказал Льюис.

Церемония взвешивания Усик-Фьюри

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