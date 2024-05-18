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НХЛ. Кубок Стэнли. Флорида проходит Бостон, Колорадо прекращает борьбу
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Флорида"↑
1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)
Счет в серии: 2-4
"Колорадо" – "Даллас"↑
1 – 2 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)
Счет в серии: 2-4
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