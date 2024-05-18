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НХЛ. Кубок Стэнли. Флорида проходит Бостон, Колорадо прекращает борьбу

Бокс
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Результаты матчей плей-офф

НХЛ. Кубок Стэнли. Флорида проходит Бостон, Колорадо прекращает борьбу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Флорида"↑

1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)

Счет в серии: 2-4

"Колорадо" – "Даллас"↑

1 – 2 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)

Счет в серии: 2-4

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