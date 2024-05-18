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Промоутер Усика: Все и так знают, кто самый лучший, бой против Фьюри – только формальная процедура

Бокс
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Интересное мнение

Промоутер Усика: Все и так знают, кто самый лучший, бой против Фьюри – только формальная процедура

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, почему по его мнению британский чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) начал толкаться на церемонии взвешивания. Его слова цитирует Boxing King Media:

"Этот парень толкнул Усика, это то, что я видел. Тогда его команда начала что-то кричать: "Пусть бойцы делают свою работу", потому что я начал говорить: "Тайсон, пожалуйста, веди себя хорошо". Может быть, немного эмоциональнее, но это было так.

Усик сказал, что Сергей перед выходом велел ему быть осторожным, потому что Тайсон толкнет его. Нет необходимости выяснять, кто самый лучший. Мы знаем, кто самый лучший. Нам просто нужно пройти все процедуры" – сказал Красюк.

Текстовая трансляция боя Усик-Фьюри

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Комментарии
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Вarcelinius
18.05.2024 в 12:28
Ох и вломит сегодня Усик пиз@ы фьюрику, ой мама не горюй.
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Комментарии 5
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Вarcelinius
18.05.2024 в 12:28
Ох и вломит сегодня Усик пиз@ы фьюрику, ой мама не горюй.
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0
1
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Вarcelinius
18.05.2024 в 12:26
Ни капли не сомневаюсь, шо Саня победит, ни капли. Уже щас вижу, как цыганское чмо с разбитым е@лом обнимает Уика после боя.
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Вarcelinius
18.05.2024 в 12:04
Абсолютно верно. Абсолютку Усика надо просто технически оформить.
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djumba (Мелитополь)
18.05.2024 в 12:04
Перемога Фюрі по очках!
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Вarcelinius
18.05.2024 в 12:30
Если только судьи помогут.
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