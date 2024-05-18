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Промоутер Усика: Все и так знают, кто самый лучший, бой против Фьюри – только формальная процедура
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Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, почему по его мнению британский чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) начал толкаться на церемонии взвешивания. Его слова цитирует Boxing King Media:
"Этот парень толкнул Усика, это то, что я видел. Тогда его команда начала что-то кричать: "Пусть бойцы делают свою работу", потому что я начал говорить: "Тайсон, пожалуйста, веди себя хорошо". Может быть, немного эмоциональнее, но это было так.
Усик сказал, что Сергей перед выходом велел ему быть осторожным, потому что Тайсон толкнет его. Нет необходимости выяснять, кто самый лучший. Мы знаем, кто самый лучший. Нам просто нужно пройти все процедуры" – сказал Красюк.
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