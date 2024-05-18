  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усику дал совет тот, кто впервые отправил Фьюри на канвас
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усику дал совет тот, кто впервые отправил Фьюри на канвас

Бокс
Обновлено

Ценные слова

Усику дал совет тот, кто впервые отправил Фьюри на канвас

Новина українською

Экс-чемпион мира, американец Стив Каннингем дал советы украинцу Александру Усику (21-0; 14 КО) перед поединком против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).

"Я думаю, что рост может стать преимуществом для Усика. На самом деле, это преимущество для небольших спортивных бойцов. Сложность в бою с таким высоким парнем состоит в том, что вам нужно делать что-то другое, чтобы добраться до него и нанести удар. Вы должны заставить высшего бойца атаковать вас. Затем, в рамках этой атаки, вы можете получить возможность нанести свой мощный удар.

Вот как я отправил Фьюри в нокдаун. Следует оставаться мобильным и продолжать двигаться. Как только ты остановишься, Фьюри схватит тебя. Он поймает тебя, будет держать и опираться. Многие говорят, что это незаконно, но это работающая тактика. Такие действия истощают его соперников.

Люди всегда спрашивают меня: "Чтобы ты сделал по-другому?" Я наверняка сделал бы гораздо больше приседаний с тяжелым весом во время подготовки. Это помогло бы. Так что Усик постоянно должен двигаться в бою с Фьюри" – сказал Стив.

Текстовая трансляция боя Усик-Фьюри

По теме
yellow-arrow
The Ring обновили рейтинг легкого веса, Ломаченко – лидер
yellow-arrow
Владимир Кличко прибыл в Эр-Рияд, чтобы поддержать Усика. Видео
yellow-arrow
Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
18.05.2024 в 12:39
Да, двигаться надо постоянно и хорошенько измотать этого британского лося. А в концовочке нанести ряд ударов по печени, а потом по е@альничку блъ, по е@альничку... и всё для клоуна закончится.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
18.05.2024 в 12:39
Да, двигаться надо постоянно и хорошенько измотать этого британского лося. А в концовочке нанести ряд ударов по печени, а потом по е@альничку блъ, по е@альничку... и всё для клоуна закончится.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости