Усику дал совет тот, кто впервые отправил Фьюри на канвас

Экс-чемпион мира, американец Стив Каннингем дал советы украинцу Александру Усику (21-0; 14 КО) перед поединком против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).

"Я думаю, что рост может стать преимуществом для Усика. На самом деле, это преимущество для небольших спортивных бойцов. Сложность в бою с таким высоким парнем состоит в том, что вам нужно делать что-то другое, чтобы добраться до него и нанести удар. Вы должны заставить высшего бойца атаковать вас. Затем, в рамках этой атаки, вы можете получить возможность нанести свой мощный удар.

Вот как я отправил Фьюри в нокдаун. Следует оставаться мобильным и продолжать двигаться. Как только ты остановишься, Фьюри схватит тебя. Он поймает тебя, будет держать и опираться. Многие говорят, что это незаконно, но это работающая тактика. Такие действия истощают его соперников.

Люди всегда спрашивают меня: "Чтобы ты сделал по-другому?" Я наверняка сделал бы гораздо больше приседаний с тяжелым весом во время подготовки. Это помогло бы. Так что Усик постоянно должен двигаться в бою с Фьюри" – сказал Стив.