Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усику дал совет тот, кто впервые отправил Фьюри на канвас
Ценные слова
Экс-чемпион мира, американец Стив Каннингем дал советы украинцу Александру Усику (21-0; 14 КО) перед поединком против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).
"Я думаю, что рост может стать преимуществом для Усика. На самом деле, это преимущество для небольших спортивных бойцов. Сложность в бою с таким высоким парнем состоит в том, что вам нужно делать что-то другое, чтобы добраться до него и нанести удар. Вы должны заставить высшего бойца атаковать вас. Затем, в рамках этой атаки, вы можете получить возможность нанести свой мощный удар.
Вот как я отправил Фьюри в нокдаун. Следует оставаться мобильным и продолжать двигаться. Как только ты остановишься, Фьюри схватит тебя. Он поймает тебя, будет держать и опираться. Многие говорят, что это незаконно, но это работающая тактика. Такие действия истощают его соперников.
Люди всегда спрашивают меня: "Чтобы ты сделал по-другому?" Я наверняка сделал бы гораздо больше приседаний с тяжелым весом во время подготовки. Это помогло бы. Так что Усик постоянно должен двигаться в бою с Фьюри" – сказал Стив.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- ''Английское дерби'' в плей-офф Серии Б завершилось вылетом команды Андреа Пирло
- Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Комментарии 1