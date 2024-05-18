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The Ring обновили рейтинг легкого веса, Ломаченко – лидер
Приятно
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное боксерское издание The Ring обновило список лучших представителей легкого веса.
Возглавил перечень украинский чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО). Еще один наш соотечественник Денис Беринчик (18-0; 9 КО) расположился на восьмой позиции.
ТОП-10 по версии The Ring:
1. Василий Ломаченко
2. Джервонта Дэвис
3. Уильям Сепеда
4. Шакур Стивенсон
5. Фрэнк Мартин
6. Реймонд Мураталла
7. Кейшон Дэвис
8. Денис Беринчик
9. Заур Абдуллаев
10. Марк Чемберлен
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