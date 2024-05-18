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The Ring обновили рейтинг легкого веса, Ломаченко – лидер

Бокс
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The Ring обновили рейтинг легкого веса, Ломаченко – лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное боксерское издание The Ring обновило список лучших представителей легкого веса.

Возглавил перечень украинский чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО). Еще один наш соотечественник Денис Беринчик (18-0; 9 КО) расположился на восьмой позиции.

ТОП-10 по версии The Ring:

1. Василий Ломаченко

2. Джервонта Дэвис

3. Уильям Сепеда

4. Шакур Стивенсон

5. Фрэнк Мартин

6. Реймонд Мураталла

7. Кейшон Дэвис

8. Денис Беринчик

9. Заур Абдуллаев

10. Марк Чемберлен

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Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.05.2024 в 12:57
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.05.2024 в 12:57
На літеру п
Ответить
0
0

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