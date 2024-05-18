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Владимир Кличко прибыл в Эр-Рияд, чтобы поддержать Усика. Видео
Возможно и совет даст
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко приехал в столицу Саудовской Аравии, город Эр-Рияд для того, чтобы поддержать своего соотечественника, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Соответствующий пост Владимир разместил на своей официальной странице в Instagram.
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