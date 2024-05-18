Владимир Тесля: Фьюри сбросил вес, потому что готовится ко всем 12 раундам, но быстрее Усика он все равно не будет

Вице-президент "Полесье" Владимир Тесля поделился своим прогнозом на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Вы - основатель всемирной лиги смешанных единоборств WWFC, поэтому интересно услышать ваш прогноз на бой Усик - Фьюри.

Говорить можно много, но все решат боксеры в ринге. Мы дружим с Сашей много лет и я буду его поддерживать. Я знаю точно, что Усик психологически, физически готов на все 100%, а как оно будет - зависит от многих различных факторов, которые могут случиться во время боя.

Поединок будет однозначно интересным. Мое мнение - что Фьюри сбросил вес, потому что готовится ко всем 12 раундам, но быстрее Усика он все равно не будет.

Если все пойдет по плану Сани, то победа будет наша. Я хочу, чтобы бой завершился досрочно, но есть большая вероятность, что боксеры пройдут всю дистанцию. Мне хочется, чтобы Саша нормально зарядил Фьюри по пузу и нокаутировал его в 6-7 раунде.