Бой столетия в боксе: чего ждать от зарубы Усика и Фьюри

Когда смотришь на календарь и видишь сегодняшнюю дату, то даже не верится, что бой между Усиком и Фьюри все же состоится. После стольких проблем с организацией поединка, переноса боя и дерзких заявлений Тайсона, уже даже не верится, что бойцы наконец-то выйдут на ринг арены в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже завтра ночью мир узнает имя первого абсолютного чемпиона мира по боксу в эпоху четырех поясов. И, само собой, мы надеемся, что такое историческое достижение покорится именно украинцу.

Что нужно знать об этом бое

Итак, если вы вдруг забыли, то Тайсон сейчас владеет поясом WBC, а Александр – WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. Победитель, конечно, завладеет всеми титулами.

Трансляция матча В эфире Трансляція боксерського бою Усик - Ф'юрі Смотреть трансляцию

Бой состоится в обычном формате – 12 раундов по три минуты. Поединок будут судить нейтральные рефери: судья в ринге – Марк Нельсон из США, а также Крейг Меткалф (Канада), Мануэль Оливер Палермо (Испания) и Майк Фицджеральд (США). Начало этой "зарубы" ожидается примерно в час ночи по Киеву.

Подготовка к бою

Нет никакого сомнения в том, что для обоих бойцов этот поединок – высшая точка в карьере. Поэтому неудивительно, что даже инфантильный Фьюри провел огромную работу в своем кемпе и наконец-то избавился от проблем с лишним весом.

Знаменитое пузо, которым так любил хвастаться британец, исчезло. На его животе теперь даже виднеются очертания мышц пресса.

По информации британских СМИ, чтобы достичь таких результатов, Тайсону пришлось изменить программу тренировок и перейти на очень строгую диету с шестиразовым питанием, которую специально для Тайсона разработал Грегг Мариот (специалист, известный своей работой с бойцами). Он подробно рассказал о ней изданию Men's Health:

"Я делаю для Тайсона абсолютно все. Я бужу его коллагеном, я не даю бойцам никакой свободы действий, все делаю сам. Я живу с ним, я сижу рядом с ним, я слежу, чтобы он принимал вовремя все витамины, я не оставляю ни одного камня не перевернутым".

Диета Тайсона Фьюри:

3000 калорий в дни отдыха;

4500-6000 калорий в тренировочные дни;

6-разовое питание;

Кроме питания "Цыганский король" еще и наконец начал серьезно относиться к тренировочному процессу. Если, например, перед провальным поединком с Нганну он заявлял, что может пить пиво и не тренироваться, но легко "вынести" Фрэнсиса и Усика в течение месяца, то сейчас от такой бравады не осталось и следа. Судя по социальным сетям его команды, Тайсон провел качественный и полноценный кемп, чтобы быть готовым физически, тактически и морально. Последний пункт особенно важен, ведь еще несколько месяцев назад Фьюри называл украинца "слабаком" и "кроликом", а сейчас осыпает Усика комплиментами почти во всех своих интервью.

Что касается подготовки Усика, то здесь все гораздо проще. Никто не сомневался, что Александр подготовится идеально: без недооценки соперника, без громких заявлений, но выжав из себя максимум... как и всегда!

Но на этот раз Усик и вовсе нагрузил себя каким-то космическим объемом функциональной работы. Британское издание "Daily Mail" в свое время опубликовало репортаж из тренировочного лагеря украинца. В этом материале журналисты показали беспощадный режим тренировок украинца.

Так вот, в кемпе Усик спарринговал по 15 раундов (каждый по 3,5 минуты). Отдых между раундами – 20 секунд. За весь лагерь Усик провел 250 раундов. Но самым главным является тот факт, что в каждом новом раунде он дрался со свежим оппонентом.

Сейчас многие говорят, что Александр, с его рекордным весом (105.6 кг), не сможет быть таким быстрым, как всегда. Плюс может сыграть фактор возраста – украинцу уже исполнилось 37. Но давайте будем откровенны, у человека, который прошел такой жесткий подготовительный лагерь не должно возникнуть проблем с "физухой". Правда, как мы уже выяснили, в этом аспекте прибавил и его оппонент, поэтому победить чисто на выносливости (как прогнозировали некоторые эксперты еще в ноябре 2023-го) – не вариант.

Сколько заработают боксеры за этот поединок?

Финансовый вопрос является очень острым в истории поединка между Усиком и Фьюри, ведь однажды их бой не состоялся именно из-за того, что бойцы не смогли договориться по деньгам. Однако на этот раз саудовские шейхи готовы озолотить обоих бойцов, чтобы никто не остался обиженным.

Как сообщает инсайдер и обозреватель talkSPORT Саймон Джордан, Тайсон Фьюри заработает 115 миллионов долларов, а Александр Усик получит 60.

Однако, по данным издания The Story Insider, боксеры получат другие суммы. Фьюри заработает гарантированные 20 миллионов долларов, а Усик – 8. А вот основную прибыль спортсмены получат от продаж PPV (pay-per-view): доходы от платных трансляций будут распределены в соотношении 65 на 35 процентов в пользу Фьюри. По предварительным оценкам организаторов турнира Ring of Fire, пользователи приобретут не менее 1,3 миллиона подписок на показ боя Фьюри - Усик.

Кто является фаворитом этой зарубы?

По мнению букмекеров, шансы на победу у Фьюри и Усика практически одинаковые. Сделать ставку в пользу украинца можно с коэффициентом 1,96, а победа британца оценивается 1.98. Поставить на ничью (наименее вероятный исход в боксе) можно за 15.00.

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Определить очевидного фаворита не могут даже легендарные боксеры прошлых поколений. Так, например, Майк Тайсон считает, что победу одержит Фьюри. "Железный Майк" отметил, что ключевым фактором должна стать мощь и габариты британца. Почти дословно повторил прогноз Тайсона и Леннокс Льюис.

Однако такие легенды бокса, как Тони Белью и Эвандер Холифилд, наоборот, считают, что победу одержит Усик. Они выделяют преимущество украинца по технике и скорости.

Как будет проходить бой

Конечно, спрогнозировать то, как боксеры проведут этот поединок с тактической стороны очень сложно, ведь оба бойца обычно наносят огромное количество ударов в течение своих боев. Такой стиль не только помогает постоянно искать бреши в обороне соперников, не давая тем расслабиться, а еще приносит большое количество очков в записки судей.

Именно из-за этого сходства в стилях боксеры могут начать бой достаточно осторожно, ведь описанный выше тактический элемент (если его используют оба боксера) может легко перерасти в откровенный "махач" уже с первых раундов. А такой расклад не подходит никому: Усику, потому что это совсем не его стиль, а Фьюри, потому что тогда он будет рисковать пропустить "шальной" удар в ту бровь, которая недавно была рассечена. Именно эта Ахиллесова пята не позволит Тайсону открываться и рисковать на полную, поэтому, вероятно, мы увидим достаточно закрытый бокс, в котором все будут решать тактическая гибкость и, как результат, решение судей по итогам 12 раундов.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine