Ольга Харлан: Сегодня мы все поддерживаем Александра Усика

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поддержала своего соотечественника, украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) перед его поединком против британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО ). Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня мне удалось завоевать серебро на Кубке мира, который является последним в этом сезоне.

И сегодня мы все поддерживаем Александра Усика и украинских энергетиков в битве за свет. Давай, Саня" – написала Ольга.