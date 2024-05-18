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Ольга Харлан: Сегодня мы все поддерживаем Александра Усика

Бокс

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Ольга Харлан: Сегодня мы все поддерживаем Александра Усика

Фото: Red Bull

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поддержала своего соотечественника, украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) перед его поединком против британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО ). Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня мне удалось завоевать серебро на Кубке мира, который является последним в этом сезоне.

И сегодня мы все поддерживаем Александра Усика и украинских энергетиков в битве за свет. Давай, Саня" – написала Ольга.

Текстовая трансляция боя Усик-Фьюри

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