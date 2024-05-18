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Усик-Фьюри: Первый украинец одержал победу на супервечере бокса
Все произошло очень быстро
Фото: iSport
Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (10-0; 4 КО) одержал уверенную победу на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Наш спортсмен завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA Сontinental в поединке против португальца Октавио Пудивитра (9-2; 4 КО).
Бой завершился, даже не успев толком начаться. Украинец провел одну мощную атаку левой, после чего его соперник попятился в угол ринга, а Лапин просто добил своего оппонента. Рефери остановил поединок.
LIGHTNING FROM LAPIN ⚡️— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 18, 2024
What a finish in the first round from the Ukrainian ????#FuryUsyk | Live NOW on DAZN! Click link in bio to buy.#RingOfFire | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/eapFvcNYh3
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