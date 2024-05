Усик-Фьюри: Первый украинец одержал победу на супервечере бокса

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (10-0; 4 КО) одержал уверенную победу на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Наш спортсмен завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA Сontinental в поединке против португальца Октавио Пудивитра (9-2; 4 КО).

Бой завершился, даже не успев толком начаться. Украинец провел одну мощную атаку левой, после чего его соперник попятился в угол ринга, а Лапин просто добил своего оппонента. Рефери остановил поединок.

