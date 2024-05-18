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Усик-Фьюри: Первый украинец одержал победу на супервечере бокса

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Усик-Фьюри: Первый украинец одержал победу на супервечере бокса

Фото: iSport

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (10-0; 4 КО) одержал уверенную победу на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Наш спортсмен завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA Сontinental в поединке против португальца Октавио Пудивитра (9-2; 4 КО).

Бой завершился, даже не успев толком начаться. Украинец провел одну мощную атаку левой, после чего его соперник попятился в угол ринга, а Лапин просто добил своего оппонента. Рефери остановил поединок.

Текстовая трансляция Усик-Фьюри

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Комментарии
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Вarcelinius
18.05.2024 в 21:16
Очередь за Беринчиком.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
18.05.2024 в 21:16
Очередь за Беринчиком.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.05.2024 в 21:18
беринчик, вроде, ранним утром будет биться
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