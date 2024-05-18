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Первые фото: Усик отправляется на главную арену для боя против Фьюри

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Первые фото: Усик отправляется на главную арену для боя против Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) отправился на главную арену поединка против британского чемпиона Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Соответствующие кадры команда нашего спортсмена опубликовала на его странице в Instagram.

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Текстовая трансляция боя Усик-Фьюри

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