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Первые фото: Усик отправляется на главную арену для боя против Фьюри
Начинается шоу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) отправился на главную арену поединка против британского чемпиона Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Соответствующие кадры команда нашего спортсмена опубликовала на его странице в Instagram.
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