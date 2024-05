Фьюри и Усик прибыли на арену в Эр-Рияде. Видео

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) и британский чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) прибыли на главную арену поединка в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой начнется ориентировочно через 2 часа.

