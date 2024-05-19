Усик вышел на бой с Тайсоном Фьюри с символикой ФК Полесье

В Саудовской Аравии продолжается бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александр Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Боксеры выходили на ринг под аккомпанемент шоу. Усик выбрал образ гетьмана-атамана, а на наряде имел символику ФК "Полесье".

Скриншот - ФК "Полесье"

Следить за событиями на ринге можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.