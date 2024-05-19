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Усик вышел на бой с Тайсоном Фьюри с символикой ФК Полесье

Бокс

Бой за звание абсолютного чемпиона

Усик вышел на бой с Тайсоном Фьюри с символикой ФК Полесье

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Саудовской Аравии продолжается бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александр Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Боксеры выходили на ринг под аккомпанемент шоу. Усик выбрал образ гетьмана-атамана, а на наряде имел символику ФК "Полесье".

Усик вышел на бой с Тайсоном Фьюри с символикой ФК Полесье - изображение 1

Скриншот - ФК "Полесье"

Следить за событиями на ринге можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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