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Усик вышел на бой с Тайсоном Фьюри с символикой ФК Полесье
Бой за звание абсолютного чемпиона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Саудовской Аравии продолжается бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александр Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Боксеры выходили на ринг под аккомпанемент шоу. Усик выбрал образ гетьмана-атамана, а на наряде имел символику ФК "Полесье".
Скриншот - ФК "Полесье"
Следить за событиями на ринге можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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