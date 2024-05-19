Со слезами на глазах. Усик дал первый комментарий в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Закончился бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Это был поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок длился все двенадцать раундов, а победу раздельным решением судей одержал украинец. Сразу после боя Усик со слезами на глазах дал комментарий:

"Пап, мы это сделали, ты слышишь меня! Мы это сделали! Спасибо моей команде, моей стране, слава Украине", - сказал Усик.

Отметим, что после боя Усик и Фьюри уже согласовали реванш. Он должен состояться в октябре текущего года.