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Со слезами на глазах. Усик дал первый комментарий в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

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Со слезами на глазах. Усик дал первый комментарий в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Закончился бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Это был поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок длился все двенадцать раундов, а победу раздельным решением судей одержал украинец. Сразу после боя Усик со слезами на глазах дал комментарий:

"Пап, мы это сделали, ты слышишь меня! Мы это сделали! Спасибо моей команде, моей стране, слава Украине", - сказал Усик.

Отметим, что после боя Усик и Фьюри уже согласовали реванш. Он должен состояться в октябре текущего года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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