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Возможно, переломный момент боя. ВИДЕО нокдауна Усиком Тайсона Фьюри
Британец едва удержался на ногах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Саудовской Аравии состоялся бой между двумя чемпионами в супертяжелом весе. По итогу поединка абсолютным чемпионом мира стал украинец Александр Усик. Он выиграл раздельным решением судей.
Возможно, один из переломных моментов боя – это нокдаун Фьюри в девятом раунде. Британец едва удержался на ногах, хотя если бы не остановка боя от рефери...
Смотрите.
Down goes FURY!!!!!!— BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) May 18, 2024
DOWN GOES FURY
DOWN GOES FURY
DOWN GOES FURY
????????????#BOXINGnBBQ #Boxing#FuryUsyk
pic.twitter.com/wA5xVV3kYx
Отметим, что боксеры после боя договорились провести реванш. Предварительно запланировали его на октябрь.
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