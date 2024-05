Возможно, переломный момент боя. ВИДЕО нокдауна Усиком Тайсона Фьюри

В Саудовской Аравии состоялся бой между двумя чемпионами в супертяжелом весе. По итогу поединка абсолютным чемпионом мира стал украинец Александр Усик. Он выиграл раздельным решением судей.

Возможно, один из переломных моментов боя – это нокдаун Фьюри в девятом раунде. Британец едва удержался на ногах, хотя если бы не остановка боя от рефери...

Смотрите.

Down goes FURY!!!!!!



DOWN GOES FURY



DOWN GOES FURY



DOWN GOES FURY



????????????#BOXINGnBBQ #Boxing#FuryUsyk



pic.twitter.com/wA5xVV3kYx