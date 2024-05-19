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Возможно, переломный момент боя. ВИДЕО нокдауна Усиком Тайсона Фьюри

Бокс

Британец едва удержался на ногах

Возможно, переломный момент боя. ВИДЕО нокдауна Усиком Тайсона Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Саудовской Аравии состоялся бой между двумя чемпионами в супертяжелом весе. По итогу поединка абсолютным чемпионом мира стал украинец Александр Усик. Он выиграл раздельным решением судей.

Возможно, один из переломных моментов боя – это нокдаун Фьюри в девятом раунде. Британец едва удержался на ногах, хотя если бы не остановка боя от рефери...

Смотрите.

Отметим, что боксеры после боя договорились провести реванш. Предварительно запланировали его на октябрь.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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