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Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
Александр Усик - Тайсон Фьюри ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет боя ⋙ 18.05.2024 ⋇ Бокс на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Историческое событие. Впервые с 1999-го года, впервые в эпоху "четырех поясов" супертяжелый вес получил абсолютного чемпиона. Состоялся объединительный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. И сильнее оказался именно украинец.
Как это было – смотрите в видеообзоре боя.
Александр Усик - Тайсон Фьюри. Видеообзор
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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