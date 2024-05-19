Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри

Историческое событие. Впервые с 1999-го года, впервые в эпоху "четырех поясов" супертяжелый вес получил абсолютного чемпиона. Состоялся объединительный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. И сильнее оказался именно украинец.

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Как это было – смотрите в видеообзоре боя.

Александр Усик - Тайсон Фьюри. Видеообзор