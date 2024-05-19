  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Усика: Рефери украл нокаут у Александра
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Усика: Рефери украл нокаут у Александра

Бокс

И это абсолютная правда

Промоутер Усика: Рефери украл нокаут у Александра

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира наш соотечественник победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

В ходе поединка возникла ситуация, которую нужно будет разобрать подробнее экспертам.

В девятом раунде украинец забил своего соперника, однако Тайсон еще стоял на ногах. Рефери начал отсчитывать нокдаун, чем спас Фьюри (10-15 секунд передышки и прозвучал гонг). Почему судья не дал завершить Усику начатое – непонятно также и промоутеру Саши, председателю К2 Александру Красюку:

"Я истощен. Болел и поддерживал Усика на протяжении всего боя.

Никакого неуважения к рефери, но он украл нокаут. Это мое мнение. Это было отличное выступление" – сказал специалист.

Видео нокдауна от украинца

По теме
yellow-arrow
Инсайдер: У Усика подозрение на перелом челюсти, он в больнице
yellow-arrow
Усик-Фьюри: Записки судей по итогам 12 раундов
yellow-arrow
Усик-Фьюри: Статистика ударов от обоих боксеров
Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости