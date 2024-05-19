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Промоутер Усика: Рефери украл нокаут у Александра
И это абсолютная правда
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО)
В ходе поединка возникла ситуация, которую нужно будет разобрать подробнее экспертам.
В девятом раунде украинец забил своего соперника, однако Тайсон еще стоял на ногах. Рефери начал отсчитывать нокдаун, чем спас Фьюри (10-15 секунд передышки и прозвучал гонг). Почему судья не дал завершить Усику начатое – непонятно также и промоутеру Саши, председателю К2 Александру Красюку:
"Я истощен. Болел и поддерживал Усика на протяжении всего боя.
Никакого неуважения к рефери, но он украл нокаут. Это мое мнение. Это было отличное выступление" – сказал специалист.
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