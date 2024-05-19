Усик-Фьюри: Статистика ударов от обоих боксеров

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира наш соотечественник одолел британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

В течение поединка Саша выбросил 407 ударов (170 точных). Из них 48/147 джебов и 122/260 силовых ударов.

Фьюри выбросил 496 ударов (но до цели дошло 157). На счету британца 62/286 джеба и 95/210 силовых ударов.