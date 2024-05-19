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Усик-Фьюри: Статистика ударов от обоих боксеров
Украинец был точнее
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО)
В течение поединка Саша выбросил 407 ударов (170 точных). Из них 48/147 джебов и 122/260 силовых ударов.
Фьюри выбросил 496 ударов (но до цели дошло 157). На счету британца 62/286 джеба и 95/210 силовых ударов.
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