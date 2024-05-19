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Усик-Фьюри: Записки судей по итогам 12 раундов

Бокс

Украинец вытащил на волевых

Усик-Фьюри: Записки судей по итогам 12 раундов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира наш соотечественник одолел британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Видео нокдауна от украинца

Вашему вниманию записки судей по итогам 12 раундов:

Усик-Фьюри: Записки судей по итогам 12 раундов - изображение 1

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