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Усик-Фьюри: Записки судей по итогам 12 раундов
Украинец вытащил на волевых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО)
Вашему вниманию записки судей по итогам 12 раундов:
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