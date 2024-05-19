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Инсайдер: У Усика подозрение на перелом челюсти, он в больнице
С ума сойти можно, как он боксировал вообще
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО)
После сражения наш спортсмен не пришел на традиционную пресс-конференцию. По информации известного боксерского инсайдера Майка Бенсона, сразу после боя Александр отправился в больницу – у него подозревают перелом челюсти.
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