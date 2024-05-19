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Инсайдер: У Усика подозрение на перелом челюсти, он в больнице

Бокс

С ума сойти можно, как он боксировал вообще

Инсайдер: У Усика подозрение на перелом челюсти, он в больнице

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO) наш соотечественник одолел британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

После сражения наш спортсмен не пришел на традиционную пресс-конференцию. По информации известного боксерского инсайдера Майка Бенсона, сразу после боя Александр отправился в больницу – у него подозревают перелом челюсти.

Нокдаун от Усика

Комментарий промоутера

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Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.05.2024 в 04:11
Щелепи
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Комментарии 4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.05.2024 в 04:11
Щелепи
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 03:51
челюсті???? ой-йооо...
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
19.05.2024 в 04:07
Є таке українське слово: щелепа)
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0
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Romerik (YNWA)
19.05.2024 в 03:48
Воно і не дивно. В цієї гори жиру удар ніуя собі. І моментами попадав нормально. Але то таке. Це фактично мізерна ціна за перемогу в поєдинку десятиліття. Челюсть повернеться на місце, а от титули до циганського орка ні
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