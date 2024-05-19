Инсайдер: У Усика подозрение на перелом челюсти, он в больнице

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO) наш соотечественник одолел британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

После сражения наш спортсмен не пришел на традиционную пресс-конференцию. По информации известного боксерского инсайдера Майка Бенсона, сразу после боя Александр отправился в больницу – у него подозревают перелом челюсти.

Нокдаун от Усика