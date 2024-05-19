Усик переломил ход поединка и завалил Фьюри: Александр – абсолютный чемпион мира. Аналитика боя

Профессиональный бокс не знал абсолютного чемпиона в супертяжелом весе с 2000-го года, когда Леннокса Льюиса лишили одного из поясов за отказ драться с Джоном Руисом. За это время многое изменилось. Включая то, что увеличилось количество главных титулов. Именно этот факт и добавлял легендарности поединку между Усиком и Фьюри, ведь его победитель должен был стать первым в истории "абсолютом" в эпоху четырех поясов.

Бой должен был состояться еще в феврале, но был перенесен из-за травмы британца, которую он получил на тренировке. И после того, как мы увидели обновленную (худую) версию Тайсона, захотелось поверить в то, что рассечение "Цыганского короля" было не случайным. Благодаря дополнительному времени на подготовку Фьюри успел набрать оптимальные физические кондиции и выглядел достаточно свежим и быстрым сегодня ночью. Особенно в начале поединка, когда еще не было необходимости экономить силы.

В первых раундах было трудно определить фаворита – оба начали бой осторожно. Усик немножко чаще попадал, но тотального преимущества не было.

Однако, несмотря на отсутствие опасных ударов, скучать фанатам на трибунах было некогда. Цыганский король устроил для них настоящее шоу. Начал зажигать Тайсон еще до боя, когда эпично и очень долго выходил на ринг, пародируя Супермена. Не охладил зажигательную пыл британца даже стартовый гонг: уже в первом раунде он прижался к кантам, убрал руки, предлагая Усику атаковать с таким преимуществом. Однако Александр сразу показал, что в такие игры не играет и демонстративно отошел к центру ринга.

Настоящий бокс начался с третьего раунда. Несмотря на то, что Усик действовал активнее, Фьюри очень остро отвечал на контратаках. Несколько раз он акцентировано попадал в украинца, делая главный акцент на ударах по корпусу (Тайсон не раз подчеркивал, что это слабое место Александра). Кстати, забавно выглядело и то, как высоко подтянул свои шорты британец, хотя сам ранее обвинял в такой хитрости Усика.

Лучше всего у Тайсона однозначно получался апперкот, а украинцу даже понадобилось несколько раундов, чтобы понять, как нивелировать эту угрозу и не подставляться. Британцу также прекрасно давались его фирменные финты и "почки" на реакции.

Где-то на стыке пятого и шестого раундов украинские фанаты бокса начали все сильнее нервничать. На этом этапе поединка стало понятно, что большое количество ударов и активность Усика не приносит весомой пользы. А Фьюри же, наоборот, уверенно забирал несколько трехминуток.

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Переломным, вероятно, стал именно седьмой раунд. Несмотря на то, что в нем Усик несколько раз "пропустил", украинец наконец сумел полностью подстроиться под соперника и начал идеально работать с дистанцией, нивелируя преимущество оппонента в длине рук. В сочетании с тем, что центр ринга Александр забрал еще в первые мгновения боя, это начало давать Усику колоссальное тактическое преимущество, которым он смог сполна воспользоваться в девятом раунде.

Последняя трехминутка перед началом "чемпионских раундов" началась относительно спокойно, но мощный и точный кросс слева от Усика разделил этот бой на "до" и "после". Фьюри откровенно "шатнуло" и Александр на опыте бросился добивать соперника. Пропустив еще несколько жестких панчей, Фьюри упал на канаты. А дальше было довольно спорное решение судей – зафиксировать нокдаун. Во время этой паузы сбежали последние секунды раунда – окончательно добить Тайсона помешал гонг.

Однако восторг неожиданно сменился удивлением, ведь британец после перерыва смог быстро восстановиться и в десятой трехминутке начал понемногу выравнивать ситуацию.

В этот момент Усик, вероятно, или сравнялся с Тайсоном по очкам, или даже получил минимальное преимущество, поэтому последние два раунда могли стать решающими.

11-й получился напряженным и равным, но не слишком насыщенным на события. А вот в заключительном раунде Усик даже рисковал больше, чем его оппонент, но "Цыганский король" не пропускал очень много ударов и даже вернулся к своему старому развлечению – прятал руки за спиной. Поэтому, как и ожидалось, решить судьбу боя должны были судьи.

Как только поединок завершился, Фьюри и Усик обнялись и о чем-то поговорили так, будто до боя они были лучшими друзьями, а никакого трештока от британца и вовсе не было.

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Усик выглядел лучше в течение этих 12-ти раундов, но стопроцентной уверенности в решении судей все равно не было. Поэтому выдохнуть украинцы смогли только когда услышали, что раздельным решением (115:112, 114:113, 114:113) победу все же одержал именно Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе!

"Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали!", - сказал в слезах Усик, устремив взгляд в небо. В этот момент невозможно было сдержать эмоции никому... ни фанатам у экранов, ни зрителям на стадионе.

Но уже через несколько минут этот трогательный момент прервал Тайсон Фьюри, который похоже решил пошутить перед тем, как покинуть ринг:

"Это был потрясающий бой. Спасибо Александру, но я выиграл этот бой".

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