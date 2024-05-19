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Беринчик победил Наваррете и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO

Бокс

Третий украинский чемпион

Беринчик победил Наваррете и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (19-0; 9 КО) одержал победу в главном событии боксерского вечера в Сан-Диего (США).

В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO наш спортсмен одолел мексиканца Эмануэля Наваррете (38-2-1; 31 КО).

Бой длился все 12 раундов и завершился объявлением судейских записок. Двое судей отдали победу Денису (116-112; 115-113), а один рефери увидел триумф мексиканца (116-112).

Таким образом, Беринчик впервые стал чемпионом мира в профессиональной карьере. Денис – третий действующий обладатель чемпионского титула из Украины (после Александра Усика и Василия Ломаченко).

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Денис Беринчик
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