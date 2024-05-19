Кличко – о победе Усика: Он лучший боец современной истории

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко прокомментировал победу своего соотечественника, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) в поединке против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Слова младшего из братьев цитирует BoxingScene:

"Эта историческая победа важна не только для Александра Усика. Можете ли вы представить, какое давление испытывал этот человек в последние недели здесь, на ринге? Бесспорно, проигрыш не являлся вариантом. Однажды он показал, что он великолепен в крузервейте, но что еще более удивительно для многих людей, и не важно, насколько он велик, высок, тяжел, какой у него размах и насколько мобильным был Тайсон Фьюри, Усик показал, что он лучший боец в современной истории. Я очень горжусь Александром и очень горжусь тем, что я украинец.

Когда считаешь очки, в боксе нельзя быть на 100% уверенным, и судьи вынесли такое решение, которое Александр заслужил. Безусловно, выдающийся поединок обоих бойцов. Я удивлен, как Тайсон сумел дойти до конца боя после 9 раунда, но он это сделал. Давайте отдадим ему должное.

Самое главное, Александр остался твердым и сделал то, что должен сделать, стал чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе" – сказал Владимир.