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Кличко – о победе Усика: Он лучший боец современной истории
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко прокомментировал
"Эта историческая победа важна не только для Александра Усика. Можете ли вы представить, какое давление испытывал этот человек в последние недели здесь, на ринге? Бесспорно, проигрыш не являлся вариантом. Однажды он показал, что он великолепен в крузервейте, но что еще более удивительно для многих людей, и не важно, насколько он велик, высок, тяжел, какой у него размах и насколько мобильным был Тайсон Фьюри, Усик показал, что он лучший боец в современной истории. Я очень горжусь Александром и очень горжусь тем, что я украинец.
Когда считаешь очки, в боксе нельзя быть на 100% уверенным, и судьи вынесли такое решение, которое Александр заслужил. Безусловно, выдающийся поединок обоих бойцов. Я удивлен, как Тайсон сумел дойти до конца боя после 9 раунда, но он это сделал. Давайте отдадим ему должное.
Самое главное, Александр остался твердым и сделал то, что должен сделать, стал чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе" – сказал Владимир.
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