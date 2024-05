Усик заплакал на пресс-конференции после боя против Фьюри. Видео

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) пришел на пресс-конференцию после поединка против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).

Один из журналистов спросил нашего спортсмена о его покойном отце. Ответ Александра предлагаем послушать:

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



[???? @Queensberry] pic.twitter.com/202rCxfVKJ