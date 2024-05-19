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Усик торжественно принял пояс WBC в семью. Фото
Его очень не хватало
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, абсолютный чемпион мира Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото.
Наш спортсмен сделал снимок вместе с чемпионским поясом по версии WBC – последним титулом, которого не хватало Александру до поединка против Фьюри. Соответствующий пост Усик опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Усик
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