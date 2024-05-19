Усик торжественно принял пояс WBC в семью. Фото

Украинский супертяж, абсолютный чемпион мира Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото.

Наш спортсмен сделал снимок вместе с чемпионским поясом по версии WBC – последним титулом, которого не хватало Александру до поединка против Фьюри. Соответствующий пост Усик опубликовал на своей официальной странице в Instagram.