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Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика

Бокс

Может и правильно, нужно поберечься

Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) после поражения в поединке за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика (22-0; 14 КО) рассказал, чем хочет заниматься дальше. Его слова цитирует Yahoo:

"Сейчас имею отпуск. Я поеду домой к жене и детям. Посмотрю, чем хочу заняться. Через несколько месяцев мне исполнится 36. Я занимаюсь боксом с детства. Это то, что есть.

Чем все это кончится? У меня сотни драк и черепно-мозговые травмы. Хочу ли я оказаться в инвалидной коляске? Я не уверен" – сказал британец.

Видео страшного нокдауна от Усика

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.05.2024 в 10:22
до последнего не верил что ФЬЮРИ выйдет на ринг--реванша думаю не будет --он хорошо заработал в этом бою а здоровье надо беречь ---УСИК молодец отдыхай тоже семьёй а там видно будет что делать с этими поясами
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
19.05.2024 в 10:22
до последнего не верил что ФЬЮРИ выйдет на ринг--реванша думаю не будет --он хорошо заработал в этом бою а здоровье надо беречь ---УСИК молодец отдыхай тоже семьёй а там видно будет что делать с этими поясами
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 10:10
пузо, езжай на дачу!
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