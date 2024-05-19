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Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
Может и правильно, нужно поберечься
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) после
"Сейчас имею отпуск. Я поеду домой к жене и детям. Посмотрю, чем хочу заняться. Через несколько месяцев мне исполнится 36. Я занимаюсь боксом с детства. Это то, что есть.
Чем все это кончится? У меня сотни драк и черепно-мозговые травмы. Хочу ли я оказаться в инвалидной коляске? Я не уверен" – сказал британец.
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