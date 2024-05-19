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Фьюри выразил желание приехать в Украину в гости к Усику
Попробовал бы борща и медовухи
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Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) после
Усик: Я начал к тебе готовиться, когда ты боксировал в 2008 году.
Фьюри: Спасибо, мой брат. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой, чтобы провести отпуск с нами.
Усик: Без проблем, друг.
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