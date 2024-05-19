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Фьюри выразил желание приехать в Украину в гости к Усику

Бокс

Попробовал бы борща и медовухи

Фьюри выразил желание приехать в Украину в гости к Усику

https://fightnews.info/ fightnews

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) после поражения в поединке за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика (22-0; 14 КО) в личном общении с украинцем признался, что хотел бы провести совместный семейный уикенд.

Усик: Я начал к тебе готовиться, когда ты боксировал в 2008 году.

Фьюри: Спасибо, мой брат. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой, чтобы провести отпуск с нами.

Усик: Без проблем, друг.

Видео нокдауна от украинца

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Комментарии
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Вarcelinius
19.05.2024 в 13:40
Аж до слёз.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
19.05.2024 в 13:40
Аж до слёз.
Ответить
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