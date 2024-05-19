Фьюри выразил желание приехать в Украину в гости к Усику

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) после поражения в поединке за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика (22-0; 14 КО) в личном общении с украинцем признался, что хотел бы провести совместный семейный уикенд.

Усик : Я начал к тебе готовиться, когда ты боксировал в 2008 году.

Фьюри : Спасибо, мой брат. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой, чтобы провести отпуск с нами.

Усик : Без проблем, друг.