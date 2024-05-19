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Ломаченко поздравил Усика с победой над Фьюри. Фото

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Ломаченко поздравил Усика с победой над Фьюри. Фото

фото - twitter.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) поздравил своего друга, абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) с победой в поединке против Тайсона Фьюри. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Лучший из лучших, Александр Усик. Лучший, вот это моментище. Слава Тебе Господи, Слава Тебе! Мир всем"

Ломаченко поздравил Усика с победой над Фьюри. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Фьюри выразил желание приехать в гости к Усику.

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