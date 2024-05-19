Ломаченко поздравил Усика с победой над Фьюри. Фото

Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) поздравил своего друга, абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) с победой в поединке против Тайсона Фьюри. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Лучший из лучших, Александр Усик. Лучший, вот это моментище. Слава Тебе Господи, Слава Тебе! Мир всем"