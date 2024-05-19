Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беринчик – Наваррете: Видео-обзор триумфального чемпионского поединка
Было очень горячо
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик (19-0; 9 КО) одержал
В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO наш спортсмен одолел мексиканца Эмануэля Наваррете (38-2-1; 31 КО).
Вашему вниманию видео-обзор боя Беринчик-Наваррете:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Объединительный бой в супер-тяжелом весе. Как это было
- Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн