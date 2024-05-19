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Беринчик – Наваррете: Видео-обзор триумфального чемпионского поединка

Бокс

Было очень горячо

Беринчик – Наваррете: Видео-обзор триумфального чемпионского поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (19-0; 9 КО) одержал победу в главном событии боксерского вечера в Сан-Диего (США).

В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO наш спортсмен одолел мексиканца Эмануэля Наваррете (38-2-1; 31 КО).

Вашему вниманию видео-обзор боя Беринчик-Наваррете:

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