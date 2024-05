Как Роналду и Джошуа реагировали на победу Усика. Видео

Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за титул абсолютного чемпиона мира (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO) наш соотечественник одолел британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

В сети появились кадры реакции британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и португальской легенды футбола Криштиану Роналду на победу нашего спортсмена.

Примечательно, что "Эй-Джей" еще до официального оглашения результатов отдавал победу Усику, а вот Роналду кажется боксом был не очень заинтересован.

