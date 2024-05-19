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Макгрегор – о победе Усика: Он – невероятный
Кратко и ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда UFC, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал
"Александр Усик – невероятный. Он побил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Кто знает, что будет дальше?
У Энтони было два боя с украинцем, почему не дать такой шанс и Тайсону? Если этого не будет, то есть смысл сделать трилогию между Усиком и Джошуа, а затем провести бой между Энтони и Тайсоном" – сказал Конор.
Напомним, что ранее Фьюри
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