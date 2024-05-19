Макгрегор – о победе Усика: Он – невероятный

Легенда UFC, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал победу украинского абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Александр Усик – невероятный. Он побил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Кто знает, что будет дальше?

У Энтони было два боя с украинцем, почему не дать такой шанс и Тайсону? Если этого не будет, то есть смысл сделать трилогию между Усиком и Джошуа, а затем провести бой между Энтони и Тайсоном" – сказал Конор.