Чисора – о нокдауне от Усика: Это был самый медленный отсчет времени

Британский супертяж Дерек Чисора остался недоволен судейством на поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. В частности, у боксера вызвали многие вопросы действия рефери во время нокдауна.

"Судья, это был самый медленный счет в истории бокса. Посчитай правильно, брат. Это один, два, три, четыре, пять, шесть" – сказал Дерек, позже добавив, что такие действия рефери – "позор для спорта".