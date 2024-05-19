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Чисора – о нокдауне от Усика: Это был самый медленный отсчет времени
Трудно не согласиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора остался недоволен судейством на поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. В частности, у боксера вызвали многие вопросы действия рефери во время нокдауна.
"Судья, это был самый медленный счет в истории бокса. Посчитай правильно, брат. Это один, два, три, четыре, пять, шесть" – сказал Дерек, позже добавив, что такие действия рефери – "позор для спорта".
Напомним, что ранее промоутер Усика
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Acsakal (Kharkiv)
19.05.2024 в 16:16
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