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Чисора – о нокдауне от Усика: Это был самый медленный отсчет времени

Бокс
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Чисора – о нокдауне от Усика: Это был самый медленный отсчет времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора остался недоволен судейством на поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. В частности, у боксера вызвали многие вопросы действия рефери во время нокдауна.

"Судья, это был самый медленный счет в истории бокса. Посчитай правильно, брат. Это один, два, три, четыре, пять, шесть" – сказал Дерек, позже добавив, что такие действия рефери – "позор для спорта".

Напомним, что ранее промоутер Усика тоже выразил недовольство судейством.

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Александр Усик Дерек Чисора
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Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
19.05.2024 в 16:16
Що за дурня? Повільний відлік на користь боксера, що "зловив" удар. Чи він хотів, щоби рахували: "дин-два-три-тире-надцять-цять-аут!"?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
19.05.2024 в 16:16
Що за дурня? Повільний відлік на користь боксера, що "зловив" удар. Чи він хотів, щоби рахували: "дин-два-три-тире-надцять-цять-аут!"?
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