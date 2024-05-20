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Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира. Известна причина

Бокс
Обновлено

Украинец должен провести обязательную защиту титула IBF

Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксёр Александр Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели.

Украинец не сможет защитить пояс IBF, за который теперь поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа 1 июня. Об этом у себя в социальных сетях написал инсайдер Майкл Бенсон..

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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Вarcelinius
20.05.2024 в 17:01
Танасрать.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
20.05.2024 в 17:01
Танасрать.
Ответить
0
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