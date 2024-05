Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира. Известна причина

Украинский боксёр Александр Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели.

Украинец не сможет защитить пояс IBF, за который теперь поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа 1 июня. Об этом у себя в социальных сетях написал инсайдер Майкл Бенсон..

Oleksandr Usyk will be stripped of/vacate the IBF heavyweight world title at some point in the next two weeks and it is expected to be on the line for Filip Hrgovic vs Daniel Dubois on June 1st, with Anthony Joshua likely to challenge the winner. Hrgovic is overdue IBF mandatory.