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Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира. Известна причина
Украинец должен провести обязательную защиту титула IBF
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксёр Александр Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели.
Украинец не сможет защитить пояс IBF, за который теперь поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа 1 июня. Об этом у себя в социальных сетях написал инсайдер Майкл Бенсон..
Oleksandr Usyk will be stripped of/vacate the IBF heavyweight world title at some point in the next two weeks and it is expected to be on the line for Filip Hrgovic vs Daniel Dubois on June 1st, with Anthony Joshua likely to challenge the winner. Hrgovic is overdue IBF mandatory.— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 20, 2024
Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.
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