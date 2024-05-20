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Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира

Бокс

Украинец должен провести обязательную защиту титула IBF

Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксёр Александр Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели.

Украинец не сможет защитить пояс IBF, за который теперь поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа 1 июня. Об этом у себя в социальных сетях написал инсайдер Майкл Бенсон..

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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