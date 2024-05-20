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Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring

Бокс

Украинец поднялся на вершину пьедестала с третьей строчки

Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring.

Это произошло благодаря победе Усика в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, после которой он и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Ранее лидером The Ring был японец Наоя Иноуэ, теперь он сместился на вторую позицию. Третье место у представителя США Теренса Кроуфорда.

Напомним, что поединок между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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