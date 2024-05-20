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"Вот почему наш спорт продолжает стрелять себе в ногу". Беллью высказался о лишении Усика титула IBF

Бокс
Обновлено

Британец возмущен такой политикой

"Вот почему наш спорт продолжает стрелять себе в ногу". Беллью высказался о лишении Усика титула IBF

Фото: The Independent

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира Тони Беллью разместил новый пост в социальных сетях, где высказался по поводу возможного лишения украинца Александра Усикоа пояса Международной боксёрской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели.

Усик не сможет защитить пояс IBF, за который 1 июня поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа.

"Вот почему наш великий спорт продолжает стрелять себе в ногу! Почему он должен освобождать пояс? Он лучший тяжеловес в мире и только что доказал это! Нужно позволить ему провести бой-реванш или подраться с лучшим соперником! Как же меня возмущает политика спорта!" — написал Беллью.

Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

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