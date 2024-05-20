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"Спасибо каждому украинцу". Александр Усик записал видеообращение к поклонникам после боя с Фьюри

Бокс

Украинец восстанавливается после поединка

"Спасибо каждому украинцу". Александр Усик записал видеообращение к поклонникам после боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик поблагодарил за поддержку в поединке с Тайсоном Фьюри. В своей видеозаписи он выразил слова благодарности каждому украинцу, а также защитникам, которые защищают нашу страну.

Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после победы в поединке с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри в ночь с 18 на 19 мая.

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