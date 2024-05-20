"Спасибо каждому украинцу". Александр Усик записал видеообращение к поклонникам после боя с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик поблагодарил за поддержку в поединке с Тайсоном Фьюри. В своей видеозаписи он выразил слова благодарности каждому украинцу, а также защитникам, которые защищают нашу страну.

Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после победы в поединке с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри в ночь с 18 на 19 мая.