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"Спасибо каждому украинцу". Александр Усик записал видеообращение к поклонникам после боя с Фьюри
Украинец восстанавливается после поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик поблагодарил за поддержку в поединке с Тайсоном Фьюри. В своей видеозаписи он выразил слова благодарности каждому украинцу, а также защитникам, которые защищают нашу страну.
Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после победы в поединке с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри в ночь с 18 на 19 мая.
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