Тони Беллью: Усику нужно было всего два удара, и бой бы закончился

Экс-чемпион мира Тони Беллью высказался о бое Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) и Александре Усике (22-0, 14 KO) за звание абсолютного чемпиона мира:

"Не хочу быть слишком суровым, но бой следовало остановить в девятом раунде. Усику стоило позволить продолжать наносить удары в девятом раунде. Отсчет не следовало открывать, и рефери знает, что он совершил ошибку.

В профессиональном боксе тебе не отсчитывают стоячий нокдаун, если только ты не падаешь на канвас, но тебя удерживают канаты. Фьюри спотыкался. Он перед этим спотыкался четыре раза. Когда Фьюри споткнулся пятый раз, рефери вмешался. Александру Усику нужно было всего два удара, и бой бы закончился. У него это украли", — сказал Беллью talkSPORT.

Напомним, что 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).