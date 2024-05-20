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Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Фьюри о незаслуженной победе Усика
Промоутер считает, что всему виной биполярное расстройство
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал слова своего подопечного о том, что Александр Усик одержал победу только из-за того, что в Украине идет война.
"Меня это достаточно злит. Я только вернулся и читаю некоторые публикации. У Тайсона биполярное расстройство. Если вы зайдете на сайт Национальной службы здравоохранения и посмотрите симптомы биполярного расстройства, то некоторые из таких людей говорят то, что думают. Если это у тебя в голове, ты скажешь это. Это, к сожалению, один из симптомов.
Если вы посмотрите на Тайсона сразу после того боя, он целовал Усика по меньшей мере трижды в лоб и в щеку. Он говорил в прошлом: "Я ушел на пенсию". А через пару месяцев: "Я опять дерусь". К сожалению, это одна из вещей, которые случаются с людьми, страдающими этой ужасной болезнью", — сказал Уоррен talkSPORT.
Напомним, что 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
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