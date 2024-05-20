Карл Фроч: Усик сделал все в боксе, пусть вешает перчатки на гвоздь

Британский экс-боксер Карл Фроч считает, что украинскому абсолютному чемпиону мира Александру Усику необходимо завершать карьеру:

"Я думаю, единственное, что сделает Усик — завершит карьеру. Он либо проведет реванш, либо уйдет на пенсию. Ему больше нечего доказывать. Он дважды победил Энтони Джошуа, а теперь победил Тайсона Фьюри.

Для меня он лучший из поколения. Усик — главный, он лидер стаи. Когда вы посмотрите на это поколение супертяжей, вы скажете: "Александр Усик — главный, он доминирует".

По моему мнению, ему пора завершить карьеру, он сделал все, что нужно, заработал достаточно денег, он прошел бокс. Ему больше нечего делать. Абсолютный чемпион в крузервейте, абсолют в супертяжелом весе, ему 37 лет, он приближается к 40 годам.

Когда я завершил карьеру, мне было почти 37. Усик в том возрасте, когда я знаю, что ты чувствуешь в тренировочном лагере и что чувствуешь в седьмом и восьмом раундах.

Он сделал все в боксе, пусть вешает перчатки на гвоздь. Это мой ему совет. Я не думаю, что еще надо что-то доказывать, реванш ничего не докажет. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и другие супертяжеловесы могут драться за позицию №2".