Леннокс Льюис раскритиковал команду Фьюри после поражения от Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис раскритиковал команду соотечественника Тайсона Фьюри после его поражения в поединке с украинцем Александром Усиком.

"Я считаю, что в углу Фьюри было слишком много голосов. Половину боя он смотрелся хорошо, ему пришлось боксировать, потому что Усик был очень взрывным.

Тайсону следует уменьшить свой угол. Как по мне, главный в его углу — Шугар Хилл. Однако Джон Фьюри после нокдауна настоял на том, чтобы Тайсон взял паузу. Они начали убеждать Тайсона в том, что для победы ему хватит лишь 12-го раунда. А это было не так. Ему нужен был нокдаун или даже нокаут", — сказал Льюис в интервью Boxing Social.