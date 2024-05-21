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Леннокс Льюис раскритиковал команду Фьюри после поражения от Усика
Британец похвалил украинца
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис раскритиковал команду соотечественника Тайсона Фьюри после его поражения в поединке с украинцем Александром Усиком.
"Я считаю, что в углу Фьюри было слишком много голосов. Половину боя он смотрелся хорошо, ему пришлось боксировать, потому что Усик был очень взрывным.
Тайсону следует уменьшить свой угол. Как по мне, главный в его углу — Шугар Хилл. Однако Джон Фьюри после нокдауна настоял на том, чтобы Тайсон взял паузу. Они начали убеждать Тайсона в том, что для победы ему хватит лишь 12-го раунда. А это было не так. Ему нужен был нокдаун или даже нокаут", — сказал Льюис в интервью Boxing Social.
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